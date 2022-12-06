Altınekin'de Sultan Abdülhamid Han Camisi açıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde yapımı tamamlanan Sultan Abdülhamid Han Camisi'nin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde, bölgedeki kuraklıktan dolayı yağmur duası yapılarak, misafirlere yöresel Konya düğün pilavı ikramı yapıldı.



Hayırseverlerden toplanan bağışlarla yaptırılan ve 400 metrekare kapalı alana sahip camide aynı anda 750 kişi ibadet edebiliyor.





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