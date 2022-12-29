Altınekin Nüfus Müdürlüğünde kimlik, pasaport ve sürücü belgesi yoğunluğu

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KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde Nüfus Müdürlüğünde kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvuru yoğunluğu yaşanıyor.

Randevusuz işlem yapan Altinekin Nüfus Müdürlüğünde yaklaşık iki haftadır devam eden yoğunluk, yılın son günlerinde fazlalaştı.



Yaşadıkları ilçelerdeki nüfusu müdürlüklerinden randevu alamayan vatandaşlar koridorlarda sıra oluşturdu.

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