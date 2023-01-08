Yükseliş Medya Akademisi proje tanıtım programı ve protokol imza töreni

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KONYA (AA) - Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile Konya'da faaliyet gösteren Gençliğin Yükselişi Gençlik Derneği tarafından kurulan Yükseliş Medya Akademisi Proje Tanıtım Programı düzenlendi.

Meram Gençlik Merkezi düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençliğin Yükselişi Gençlik Derneği Başkanı Fatih Arslanpınar, akademi için 200 başvuru arasından 70 kişinin seçildiğini belirterek, katılımcılara, gazetecilik, spikerlik, program sunuculuğu, metin yazarlığı, internet gazeteciliği, televizyon haberciliği, haber yazma teknikleri, diksiyon, yeni medya dili, sosyal medya canlı yayın teknikleri, dijital medya içerik üretimi, proje döngüsü, proje yazımı, dijital fotoğrafçılık eğitimleri verildiğini söyledi.

Program daha sonra devam zorunluluğu gözetilerek eğitimlere katılım sağlayan, eğitim sonu ödevlerinin tamamlanması göz önüne alınarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar için düzenlenen sertifika dağıtımıyla devam etti.

Kürsüye gelen Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Harun Aydın, katılımcılara sertifikalarını dağıttı









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