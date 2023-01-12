Halkapınar'da, kadın girişimciler kooperatifinin toplantısı gerçekleştirildi

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KONYA (AA) - Halkapınar'da, "Zanapa Kadın Girişimcileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin" 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ülkeye model olacaklarını belirterek, "Çok sayıda ev hanımını girişimci ve birer işletme sahibi yapacak olan, üzerinde çalıştığımız 20+1 Lagun cinsi koyun desteği projemize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizi ekonomik anlamda kalkındıracak nitelikte ki bu proje ve devamında gelecek olan diğer projelerimizle küçükbaş hayvancılıkta tüm ülkeye örnek model olacağız." dedi.



Halkapınar belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen Zanapa Kadın Girişimcileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısına, Kooperatif Başkanı Nihal Bakkal, Proje danışmanı Mahmut Elihayrat kooperatif yönetimi ve üyeleri katıldı.

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