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AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 11, Perez 12, Schilling 11, Sinan Sağlam 8, Murat Göktaş 3, Cevher Özer, Badzim 11, Erkin Şenel, Coleman, Ramazan Tekin 5

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 4, Pierre 15, Hayes 5, Calathes 11, Motley 7, Guduric 13, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer

1. Periyot: 13-13

Devre: 22-32

3. Periyot: 43-51

Beş faulle çıkan: 35.34 Schilling (AYOS Konyaspor Basketbol), 38.54 Motley (Fenerbahçe Beko)





KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, AYOS Konyaspor Basketbol’u deplasmanda 62-61 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve ilk çeyrek 13-13 berabere bitti.

İkinci periyoda çok iyi başlayan ev sahibi ekip, farkı başlarda 5 sayıya (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre'nin etkili oyunuyla ilk yarıyı 32-22 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da ev sahibi ekibin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, farkı bir ara 15 sayıya kadar (27-42) kadar çıkardı. Fenerbahçe Beko, AYOS Konyaspor Basketbol'un farkı kapatmak için gösterdiği gayrete rağmen periyodu 51-43 önde bitirdi.

Son çeyrekte ev sahibi ekip Badzim'in attığı 3 sayılık atışlarla farkı bir ara 5 sayıya (46-51) kadar indirdi. AYOS Konyaspor Basketbol bulduğu üç sayılık basketlerle 36. dakikada farkı kapatmayı başarsa da (52-52), konuk ekip mücadeleyi 62-61 kazandı.

Fenerbahçe Beko ligde 16. galibiyetine ulaşırken, AYOS Konyaspor Basketbol ise 12. kez mağlup oldu.





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