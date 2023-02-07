Konya ve Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar yola çıktı

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KONYA (AA) - Konya'da görev yapan 400 gönüllü öğretmen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında yardım için Hatay'a hareket etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün organizasyonuyla 400 gönüllü öğretmen ve yöneticinin depremden en çok etkilenen illerden Hatay'a iki kafile halinde yola çıktığı belirtildi.

Beyşehir ilçesinden 6 tır yardım malzemesi ile büyük bölümü öğretmenlerden oluşan deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine katılmak üzere 65 gönüllü Hatay'a yola çıktı.

Altınekin ilçesinden 130 kişilik 4 yardım tırı ve 5 iş makinesi, Taşkent'ten yardım malzemelerinin olduğu tır, Ahırlı ilçesinden de kamu personeli, muhtar ve vatandaşlardan oluşan 25 gönüllü ve 5 araçlık yardım konvoyu deprem bölgesine çıktı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Ataköy'de bir market önünde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, sarsıntının hissedildiği 10 ildeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

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