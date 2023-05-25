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KONYA (AA) - Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Ilgın Belediyesi, tarafından hazırlanan proje kapsamında Mimar Sinan Kültür Han Kitap Kafe Okuma Salonu olarak hizmete açıldı.

Lala Mustafa Paşa tarafından 1576'da Mimar Sinan'a yaptırılan Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde bulunan hanlardan biri proje çalışmaları neticesinde kitap kafeye çevrildi.



Serdar Tuncer konferansıyla kitap kafenin açılışı yapıldı.



Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Çok amaçlı salon olarak hazırlanan proje konferans salonu, kütüphane, kafe ve ders çalışma alanlarından oluşuyor. İnşallah gençlerimizle düzenli olarak yaptığımız buluşmaların yeni adresi burası olacak. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca tarihi bir mekanda Serdar Tuncer Hocamızı dinlemek bizleri mest etti." dedi.

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