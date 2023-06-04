Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Altın Ligi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Edgar Zülfügarov (Azerbaycan), Burhan İlhan

Türkiye: Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Samed Güneş, Mert Matiç, Efe Bayram, (Berkay Bayraktar, Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Lagumdzija, Ahmet Tümer, Volkan Döne)

Romanya: Bela Bartha, Dumitru, Balean, Aciobanitei, Rata, Vologa, (Kantor, Iftime, Cristian Bartha, Butnaru, Calin, Diaconescu, Cherbeleata, Dinculescu)

Setler: 25-14, 21-25, 25-20, 22-25, 12-15

Süre: 116 dakika (20, 27, 28, 25, 16)





KONYA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Mücadeleye iyi başlayan mili takım, arka arkaya aldığı sayılarla rakip takıma nefes aldırmadı. Çekişmeli geçen ilk seti A Milliler 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Romanya, iyi defans yaparak millilere kolay sayı imkanı tanımadı. Setin sonuna kadar iyi hücum eden Romanya, ikinci seti 21-25 önde tamamladı.

Üçüncü sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin ortalarında Milli Takım, 2 sayı (12-10) öne geçti. 20'li sayılara gelindiğinde Milli Takım avantajı korudu ve üçüncü seti 25-20 kazandı.

Dördünce sete her iki takımda iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Son ana kadar çekişmeli geçen dördüncü seti Romanya, 22-25 önde bitirdi.

Karar setine rakip takım çok iyi başlarken, setin ortalarına doğru farkı 5'e kadar çıkardı (7-12). Setin sonlarına doğru arayı kapatamayan A Milli Takım, final setinde rakibine 12-15 mağlup olurken maçı da 3'e 2 kaybetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.