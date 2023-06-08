Derbent'de çilek hasadı başladı

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KONYA (AA) - Konya’nın Derbent ilçesinin yeşil fasulyeden sonra en önemli gelir kaynağı olan çileğin hasadına başlandı.



İlçede 2014 yılından sonra Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ekimi hızlanan çileğin bu yıl itibariyle ekim alanı bin dekarın üzerine çıktı.

İlk yıllarda Kabarla ve Sweet çeşidi ile başlayan üretimde, bu sene meyve aroma tadı, büyüklüğü, hastalıklara karşı dayanıklılığı ve uzun raf ömrü nedeniyle albion cinsine dönüldü.



Öte yandan Derbent'in 1500 rakımlı yüksek bir arazide bulunması ve bölgenin toprak yapısı da bitkinin meyvesinin aroma tadını güzelleştirmekte.



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