Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralamakla suçlanan sanığın yargılanması sürdü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde su saatine bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçtığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabit T, müşteki Merve K. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Sabit T, önceki savunmalarını tekrar ederek, eklemek istediği yeni bir şey olmadığını dile getirdi.

Sanık avukatı Yusuf Karataşlı ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek, "Bu sıvının insan derisi üzerinde verdiği zararın incelenmesi için mahkemeden Adli Tıp Kurumu raporu istemesini talep ediyoruz. Müştekinin yüzünde her hangi bir iz yoktur." dedi.

Müşteki Merve K. ise önceki ifadelerini yineleyerek yeni bir beyanda bulunmadı.

Mahkeme heyeti başkanı, Merve K'nin yüzündeki maskeyi çıkarttırarak yakından yüzünü inceledi.

​​​​​​​Mahkeme heyeti, sanık Sabit T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, olayda kullanılan yanıcı kimyasal sıvının insan derisi üzerindeki etkilerinin tespitine ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep ederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Sabit T, 19 Haziran 2022'de ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.