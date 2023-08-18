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        Karatay'da Yediler Parkı açıldı

        Karatay Belediyesi tarafından Yediler Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:11
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        Karatay'da Yediler Parkı açıldı
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        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından Yediler Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, parkın açılış töreninde, ilçede 150 olan park ve yeşil kuşak sayısını son 4,5 yılda gerçekleştirilen projelerle 204'e çıkarıldığını belirtti.

        Karatay'da kişi başına düşen yeşil alan sayısının 16 metrekareye yükseldiğine dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

        "Bu parklarımız, mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın yeni buluşma noktası oldu. Hemşehrilerimiz mutlu, çocuklarımız güldükçe bizler de daha heyecanlı ve motivasyonlu olarak çalışıyoruz. Karatayımızın güzelliğine güzellik katmaya, ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu parkımızın yeri mezbelelik bir durumdaydı. Bu alanı çok güzel bir park haline getirdik, bugün itibariyle de parkımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz."

        Parkın içinde yeni nesil oyun grupları, basketbol sahası, kamelyalar, yürüyüş ve koşu yolları bulunuyor.

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