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        Konya'da temel kazısı sırasında bitişikteki apartmanın depo duvarı çöktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:07
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        Konya'da temel kazısı sırasında bitişikteki apartmanın depo duvarı çöktü
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        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişiğindeki üç katlı apartmanın depo duvarı çöktü.

        Camikebir Mahallesi Şehit Cengiz Köylüoğlu Caddesi'nde temel kazı çalışması yapılan bir inşaatın bitişiğindeki üç katlı apartmanın depo olarak kullanılan ve sonradan eklendiği öğrenilen eklentisinde çökme meydana geldi.

        Çökmenin yaşandığı depoda bulunan beyaz eşyalardan bazıları zarar gördü.

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