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        Karapınar'da "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacak

        Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:28
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        Karapınar'da "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacak
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        KONYA (AA) - Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacağı bildirildi.

        Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, Acıgöl de yaklaşık 53 bin metrekarelik alanda "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yatırımı yapacaklarını belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere arazinin tahsisinin yapıldığını belirten Yaka, "Yasal süreçlerin tamamlanmasıyla Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis alanının yapım işlemine başlanılacaktır." ifadesini kullandı.

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