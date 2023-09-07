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        Konya'dan kısa kısa

        Hüyük'te mahalle muhtarları göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:54
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        Muhtarlar, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Kıdemli Başçavuş Sabih Ölmez'e ziyarette bulundu.

        Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, Ölmez'e görevinde başarı ve kolaylık diledi.

        - Gölcük Yaylasına içme suyu deposu yapılıyor

        Yalıhüyük ilçesindeki Gölcük Yaylasına100 tonluk içme suyu deposu yapıldığı bildirildi.

        Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, 1790 rakımlı yayladaki mesire alanına yapılacak içme suyu deposunun tamamlanması ile yaylada bulunan 350 hanenin su sorununun çözüleceğini belirtti.

        Koçer, "Proje yılsonuna yetişecek. Ayrıca depomuzun tahliyesinden ilçemiz şebekesine de vereceğiz. Bu şekilde su sorununu da çözmüş olacağız." ifadesini kullandı.

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