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        Konya'nın yeşil kubbesi "Kubbe-i Hadra"da tarihinin en kapsamlı restorasyonu tamamlandı

        ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nin simgesi "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'daki 3 yıl 3 ay süren tarihinin en kapsamlı restorasyonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:18
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        Konya'nın yeşil kubbesi "Kubbe-i Hadra"da tarihinin en kapsamlı restorasyonu tamamlandı
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        AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Mevlana'nın 17 Aralık 1273'te vefat etmesinden bir yıl sonra yapımına başlanan Kubbe-i Hadra, 16 dilimli külah ve turkuaz çinilerden oluşuyor.

        Bugünkü halini 1396'da alan Kubbe-i Hadra, 1698, 1798, 1816, 1835, 1912, 1949 ve 1964 yıllarında geçirdiği restorasyonların ardından Haziran 2020'de tarihinin en kapsamlı restorasyonuna tabi tutuldu.

        Konyalı iş insanı Ali Akkanat'ın üstlendiği "Yeşil Kubbe" restorasyonunda, yıpranan, yer yer dökülen çinilerin sökülmesinin ardından Anadolu Selçuklu döneminde yapılan tuğla kubbeye ulaşıldı.

        Kubbe-i Hadra'nın çinileri ile altındaki tuğla kubbe arasında yer yer 15 ila 18 santimetre kalınlığa ulaşan yaklaşık 100 ton beton ve demir gibi sonradan eklenen yük temizlendi.

        Bilim Kurulu, müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkarak, mavi turkuaz tonundaki çinilerin yeniden üretilmesine karar verdi.

        Yeşil Kubbe restorasyonunda kullanılan İznik usulü sır altı tekniğiyle yapılan taş çiniler, 1396'dan sonra ilk defa Konya'da el emeğiyle üretildi.

        - Deformasyon nedeniyle yenileme çalışmaları tekrar başladı

        Söz konusu dönemde yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından kubbenin örtüsü kaldırıldı, iskele sökülmeye başlandı.

        Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, bu süreçte Kubbe-i Hadra'yı yeniden görebildi.

        Ancak Yeşil Kubbe, 2021 yılının aralık ayında açılmasından kısa bir süre sonra çinilerin dökülmesi ve farklı deformasyonlar nedeniyle restorasyon çalışmaları tekrar başladı.

        Henüz iskeleler sökülmeden yaşanan olumsuzluk nedeniyle Bilim Kurulu, kubbedeki mevcut çinilerin yeniden sökülmesine karar verdi.

        Elde üretilen yaklaşık 8 bin 500 parça çini, Horasan harcı kullanılarak yeniden tamamlandı. Örtüsü kaldırılan Kubbe-i Hadra'da inşaat iskeleleri de söküldü.

        Konyalılar ile Mevlana'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Konya'nın simgesi Kubbe-i Hadra'yı yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Dünyanın her yerinden misafirlerimizi Konya'ya bekliyoruz"

        Mevlana Meydanı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Ali Turhan, "Kubbe-i Hadra, Mevlana Müzesi'ne değer katan en büyük görsellerden biri. İçerideki maneviyat önemli ama Kubbe-i Hadra olmayınca ziyaretçiler de üzülüyordu. Turistler kubbeyi göremeyince müzenin yerini de bilemiyor, bize soruyorlardı. Şimdi çok güzel oldu." dedi.

        Esnaftan Mustafa Temiz, Konya'nın simgesi Mevlana Müzesi'nin simgesi olan yeşil kubbenin açılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Turgut Yılmaz da "Ziyaretçiler 'Ne zaman açılacak?' diye soruyordu. Yeniden açıldı. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi Konya'ya bekliyoruz. Çalışmaların nasıl tamamlanacağını merak ediyordum. Çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

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