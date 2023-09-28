Bozkır'da okul servis araç sürücülerine ve okul idarecilerine seminer verildi
Konya'nın Bozkır ilçesinde valiliğin almış olduğu kararlar doğrultusunda okul servis araç sürücüleri ve okul idarecileri için seminer düzenlendi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde valiliğin almış olduğu kararlar doğrultusunda okul servis araç sürücüleri ve okul idarecileri için seminer düzenlendi.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer belediye binasındaki toplantı salonunda yapıldı.
Katılımcılara okul servis yönetmeliği çerçevesinde kış şartlarında yolcu taşıma şartları ve öğrenci güvenliği anlatıldı.