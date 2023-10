4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından düzenlenen 4. Dünya Spor Kongresi, Konya'da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta, "Herkes İçin Spor" temasıyla gerçekleştirilen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, İzlanda, Meksika, Panama, Yeni Zelanda ve Kolombiya ile UNESCO temsilcisi katılım gösterdi.

İki gün süren kongrede, sporla ilgili oturumlar, sunumlar ve konuşmalar yapıldı, sporun daha geniş kitlelere ulaşması noktasında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, kongrenin kapanış oturumunda, Konya'nın spor bakımından önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

UEFA 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliğini Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa yapacağını anımsatan Lupattelli, "Bu, çok güzel bir haber. Biliyorsunuz ben de İtalyanım. Konya, Dünya Belediyeler Birliği'ne başkanlık yapacak. Sizin başkanlığınız döneminde dünyanın önde gelen bu teşkilatıyla çalışmayı umuyoruz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kongreye Konya'da ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Kentin, spor alanında yaptığı çalışmaların her kesim tarafından takdir topladığını anlatan Altay, "Konya ve spor kelimeleri hangi cümlede yan yana kullanılırsa kullanılsın birbirine çok yakışıyor. Sporun içindeki dayanışma ruhu, barış ve kardeşlik anlayışı her daim şehrimizin kültüründe yer almıştır. Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023, her Türk vatandaşı için çok özel ve değerli bir yıl. Bu sebeple Konya'nın bu yıl için 'Dünya Spor Başkenti' seçilmesi, hepimiz için oldukça anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.

Altay, uluslararası spor müsabakalarının kentte yapılması için gerekli her türlü imkana ve kabiliyete sahip olduklarını, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı olarak da sporun her kesime yayılması noktasında dünyada çalışmalar yapacaklarını kaydetti.