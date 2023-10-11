Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
Konya'nın Derbent ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Konya’nın Derbent ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Derbent ilçe müftülüğünün düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan Ilgın İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, konferansta konuştu.
Derbent Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Güneş "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konuları anlattı.
Program sonunda Derbent İlçe Kaymakamı Ömer Uysal, İbrahim Güneş'e günen anısına hediye taktim etti.
ProgramaDerbent Kaymakamı Ömer Uysal, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.