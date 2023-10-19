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        Yunak'ta Muhtarlar Günü kutlanıyor

        Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:25
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        Yunak'ta Muhtarlar Günü kutlanıyor
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        Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Yunak Hükümet Konağı Meydanı’nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşan dernek başkanı Alphan, muhtarlık müessesesinin önemine değindi.

        Törene, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, daire ve kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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