Taşkent'te Gazze için kermes düzenledi Konya'nın Taşkent ilçesinde, Gazze için yardım kermesi yapıldı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde, Gazze için yardım kermesi yapıldı.

Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Lisesi tarafından kent meydanında kermes düzenlendi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladığı el yapımı ürünler, kurulan stantlarla satışa sunuldu.

Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhittin Erdem, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım amacıyla kermesimizi düzenlemiş bulunmaktayız. Kermesimize katkılarından dolayı gelen misafirlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu necip millet bir kez daha duyarlılığını göstermiştir." ifadesini kullandı.