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        Seydişehir'de vatandaşlar Gazze halkına dua için simitle yaptıkları iftarda buluştu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar Seyyidharun Camisi'nde İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım saldırıları nedeniyle düzenlenen "Bir iftar, bin dua" programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:59
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        Seydişehir'de vatandaşlar Gazze halkına dua için simitle yaptıkları iftarda buluştu
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar Seyyidharun Camisi'nde İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım saldırıları nedeniyle düzenlenen "Bir iftar, bin dua" programında buluştu.

        Programı düzenleyen Seydişehir İHH Temsilciliği yetkilileri, amaçlarının Gazze'de sivillere yönelik insanlık dışı bu muameleye dikkat çekmek ve Filistin halkının halini daha iyi anlayabilmek olduğunu kaydetti.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın da katıldığı iftar programında, vatandaşlar simit, hurma ve su ile iftar yaparak kendilerini Gazzeli Müslümanların yerine koymaya çalıştı.

        İftarın ardından kılınan akşam namazının sonrası, ilçe müftüsü Adem Bebek'in Gazze halkı için yaptığı duayla program sona erdi.

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