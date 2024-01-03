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        Konya'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

        Konya'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:56
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        Konya'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

        Yabancı uyruklu şüpheli M.H, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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