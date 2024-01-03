Konya'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Yabancı uyruklu şüpheli M.H, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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