Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuk Üniversitesi "Daha Yukarı" çizgi film projesini tanıtacak

        Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk kültürünün zengin dokusunu yansıtan"Daha Yukarı" çizgi roman projesini tanıtmak için gala düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk Üniversitesi "Daha Yukarı" çizgi film projesini tanıtacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk kültürünün zengin dokusunu yansıtan"Daha Yukarı" çizgi roman projesini tanıtmak için gala düzenleyecek.

        Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Atan, yazılı açıklamada, tanıtım galasının 10 Ocak'ta, Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda yapılacağını bildirdi.

        Atan, koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Dikener'in yaptığı, proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Mehmet Sefa Doğru'nun üstlendiği projenin tamamı öğrencilerden oluşan 22 kişilik ekip tarafından üç yıl süren yoğun çalışmayla ortaya çıktığını belirtti.

        - "Proje, Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adandı"

        Atan, Daha Yukarı'nın, genç bir kızın voleybol oynamak için gösterdiği azmi ve kararlılığı anlatan bir çizgi roman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Asiye isimli ana karakter, Türk kadınının gücünü ve azmini temsil etmektedir. Bu öykü, Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adanmış olup, genç nesillere ilham vermeyi amaçlamaktadır. Proje, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına özel olarak tasarlanmış ve Anadolu'daki genç kızlara ithaf edilmiştir. Bu proje, sadece bir çizgi roman olmanın ötesinde, genç yeteneklerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıyacak bir platform sunmaktadır. Çizgi roman, spora ve sanata olan ilgiyi artırma potansiyeline sahipken, aynı zamanda gençler arasında tarihi bilinci ve milli değerlere olan saygıyı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Gelecek nesiller için ilham verici hikayelerin başlangıcı olan projemiz, fakültemizin ve üniversitemizin tarihinde önemli bir yere sahip olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği

        Benzer Haberler

        Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı
        Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı
        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Akşehir'de polisi görünce geri geri kaçmak isteyen sürücü yakalandı
        Akşehir'de polisi görünce geri geri kaçmak isteyen sürücü yakalandı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemeler...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemeler...
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı