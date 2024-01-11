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        Derbent'te şivlilik heyecanı

        Konya'nın Derbent ilçesinde şivlilik geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:49
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        Derbent'te şivlilik heyecanı
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        Konya'nın Derbent ilçesinde şivlilik geleneği devam ediyor.

        İlçede çocuklar üç ayların başladığı Regaip Kandil'inin sabahında gruplar halinde komşu evleri, esnafları ziyaret ederek kandillerini kutladı, "şivlilik" şekerlerini topladı.

        Derbent Belediye binasına da gelen çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Ayten’i ziyaret etti.

        Başkan Ayten gelen tüm çocuklara şeker, çukulata ve ve hediye vererek kandillerini kutladı.

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