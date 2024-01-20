Konya'da çekicinin çarptığı tabela başına isabet eden kişi öldü

Konya'da, çekicinin çarptığı tabelanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Doğan Acar (61), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Mustafa D'nin (51), emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Acar, kullandığı 42 FC 440 plakalı çekiciyi dün Yeni İstanbul Caddesi'nde emniyet şeridine park edip araçtan inmişti. Sürücünün yanındaki Mustafa D'nin daha emniyetli konuma getirmek istediği aracın çarptığı yön tabelası başına isabet eden Acar, ağır yaralanmıştı.

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