Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yüksek kesimlerde ve çevre mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 5 santime kadar ulaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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