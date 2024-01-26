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        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

        Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:32
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        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

        Yüksek kesimlerde ve çevre mahallelerde kar kalınlığı, yaklaşık 5 santime kadar ulaştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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