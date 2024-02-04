Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME - Konya'da husumetlisine araçla çarpıp darbederek öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisini araçla çarpıp darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Konya'da husumetlisine araçla çarpıp darbederek öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisini araçla çarpıp darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Uyan'ın 17 Ocak'ta husumetli olduğu çay ocağı işletmecisi Ali Osman K. (30) ile 17 Ocak'ta tartıştığını belirledi.

        Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darbederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Bunun üzerine polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Uyan'ın cesedi dağlık alanda bulundu.

        Ceset incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Zanlının, Güneybağ Mahallesi Durayda Caddesi'nde yürüyen Uyan'a takip ettiği aracıyla çarptığı, daha sonra sopayla darbederek el ve ayaklarını bağlayıp dağlık alana götürdüğü belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Kamanlı: Hatay bu ülke için acı bir örnek
        Prof. Dr. Kamanlı: Hatay bu ülke için acı bir örnek
        Konya'da iki gündür kayıp kişinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirl...
        Konya'da iki gündür kayıp kişinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirl...
        Bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Konya'da yük asansörünün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da yük asansörünün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da inşaat işçilerinin konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da inşaat işçilerinin konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da böcek ilacından zehirlenerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi
        Konya'da böcek ilacından zehirlenerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi