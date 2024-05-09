Konya Makine Teknolojileri Fuarı'nın 200 milyon doları aşkın ticaret hacmi oluşturması bekleniyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Makine Teknolojileri Fuarı sırasında ve sonrasında yapılacak görüşmelerle 200 milyon doları aşkın ticaret hacmi oluşacağı öngörülüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, Konya'da dün başlayan ve bu yıl 17'nci kez düzenlenen fuarın, AB, Balkanlar, Orta Asya, Körfez, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden profesyonel iş insanları ile yatırımcıları ağırlayacağını söyledi.

KONMAK, KONELEX, İSKON ve KONYA SAC fuarlarını tek çatı altında birleştirdiklerini belirten Ersözlü, fuarın, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da sektörün üretim ve ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

4 gün sürecek fuarın önemli ölçüde ticaret hacmi oluşturacağını ifade eden Ersözlü, "Fuar bittikten sonra da 3 ay sürecek ticari ilişkiler ve faaliyetler olacak. Geçmiş dönemlerde 200 milyon dolarlık ticari hacim yakalamıştık. Bu yılki fuarımızda 200 milyon doların üzerinde ticaret hacmi yakalanacağını öngörüyoruz. Fuara katılan firmaların yaptıkları anlaşmalar, görüşmeler ve siparişler ilk saatlerden sonra ortaya çıkıyor." dedi.

Fuar bittikten sonra yürütecekleri çalışmalarla net satış hacmini tespit edeceklerini belirten Ersözlü, fuarın önemini ortaya koymak adına bir sonraki fuar dönemine kadar da katılımcılarla ve ziyaretçilerle bu verileri paylaşacaklarını söyledi.