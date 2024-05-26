Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğbek Curbay, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, N'dao, Ethemi, Cikalleshi
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Gol: Dk. 29 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Davinson Sanchez (Galatasaray), Dk. 45+1 N'dao (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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