Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Konya'da gümrük kaçağı araç ve sahte plaka ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da gümrük kaçağı araç ve sahte plaka ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarının işlendiği tespit edilen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2'si gümrük kaçağı 3 otomobil, 185 sahte plaka ile plaka yapımında kullanılan makine ve ekipmanlar ele geçirildi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Konya'dan yayın yapap Kontv 32 yaşında
        Konya'dan yayın yapap Kontv 32 yaşında
        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Veteriner Hekimleri Odası kurbanda "sağlık raporu" olmayan hayvanları almay...
        Veteriner Hekimleri Odası kurbanda "sağlık raporu" olmayan hayvanları almay...
        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı