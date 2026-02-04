Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası dördüncü gün yarışlarıyla sürüyor

        Konya'da 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası 4. gün yarışlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:06
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası dördüncü gün yarışlarıyla sürüyor
        Konya'da 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası 4. gün yarışlarıyla devam ediyor.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan, Konya Olimpik Veledromu'ndaki organizasyon, erkekler bireysel sprint elemeleriyle start aldı.

        Kadınlar ve erkekler kategorilerinde omnium, sprint, scratch ve takip yarışlarıyla devam edecek organizasyonun dördüncü günü, scratch yarışı, bireysel sprint, bireysel takip finalleriyle tamamlanacak.

        Şampiyonada 30 ülkeden 315 elit sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eliminasyon, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint disiplinlerinde pedal çeviriyor.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

