        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        ​Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:30
        Beyşehir'den kısa kısa
        ​Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti, bilgilendirme yaptı.

        Kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.


        - Yabancı bisikletçiler Beyşehir'de mola verdi

        Japonya'ya ulaşmak için bisikletle dünya turu yapan Alman Emanuel Krüger ile Danimarkalı Alewander Ebbesen, Beyşehir'de mola verdi.

        Beyşehir Bisiklet Evi’nin konuğu olan bisikletlilere, forma ve çeşitli hediyeler verildi.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yabancı bisikletçileri ilçede konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

