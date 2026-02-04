Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.