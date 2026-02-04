Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı

        Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı

        Benzer Haberler

        Türkiye'de her 10 kişiden biri dernek üyesi Türkiye'de kamu hizmetlerinin s...
        Türkiye'de her 10 kişiden biri dernek üyesi Türkiye'de kamu hizmetlerinin s...
        Görme engelli Mukaddes öğretmen öğrencilerine "hayatın ritmini tutmayı" öğr...
        Görme engelli Mukaddes öğretmen öğrencilerine "hayatın ritmini tutmayı" öğr...
        Konya'da eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
        Konya'da eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
        Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu...
        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu...