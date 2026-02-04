Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Görme engelli Mukaddes öğretmen öğrencilerine "hayatın ritmini tutmayı" öğretiyor

        ALEYNA KARTAL- Konya'da doğuştan görme engelli Mukaddes Arıcan, mezun olduğu okulda, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşarken kendisi gibi görme engelli öğrencilere de umut oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli Mukaddes öğretmen öğrencilerine "hayatın ritmini tutmayı" öğretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL- Konya'da doğuştan görme engelli Mukaddes Arıcan, mezun olduğu okulda, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşarken kendisi gibi görme engelli öğrencilere de umut oluyor.

        Doğuştan görme engelli Arıcan, çocukluktan itibaren müziğe ve müzik aletlerine ilgi duymaya başladı.

        Azmi ve kararlılığıyla ilk, orta, lise eğitimini tamamlayan Arıcan, 2022'de Necmettin Erbakan Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren ve puan üstünlüğüne göre ataması gerçekleşen 26 yaşındaki Arıcan, mezun olduğu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

        Atandığı okulda 2023'ten bu yana hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Arıcan, AA muhabirine, azmi ve sevdiklerinin desteğiyle nelerin başarılabileceğini herkese gösterdiğini söyledi.

        Mesleğini çok sevdiğine ve gururla yaptığını dile getiren Arıcan, "Öğretmen olma hayaliyle bu yolda ilerledim. Bazıları 'Diğer insanlar yapamıyor sen mi yapacaksın?' diyordu ama isteyince ve azmedince oluyor." dedi.

        - "Kendi ritimlerini bulsunlar ki karanlıkta kaybolmasınlar istiyorum"

        Arıcan, öğrencilerine "imkansız" diye bir şeyin olmadığını her fırsatta hatırlattığını belirterek, "Müzik benim dünyamdaki karanlığı aydınlatıyor. İnsanlar karanlığı boşluk sanıyor ama benim karanlığım notalarla dolu. Notaları bağlamamın tellerinde ve piyanomun tuşlarında inşa ediyorum. Öğrencilerime de ışığın dışardan gelmediğini, içimizde bir melodinin olduğunu anlatıyorum. Bana göre bastonla yolumuzu bulmak bir ritimdir. Öğrencilerime, hayatın karmaşası içinde bu zorlu yolculukta ritimlerini bulmayı öğretiyorum. Kendi ritimlerini bulsunlar ki karanlıkta kaybolmasınlar istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerinin karşılarında sadece bir müzik öğretmeni görmediğini, kendi geleceklerini hissettiklerini vurgulayan Arıcan, şöyle konuştu:

        "Büyüdüklerinde benim gibi olmak istiyorlar. Öğrencilerime, 'Siz yapabilirsiniz.' dediğimde bu boş bir teselli gibi durmuyor. Çünkü benim her adımım, her başarım onlar için yaşayan kanıt. Sınıfa girdiğimde öğrencilerimin yüzünü görmüyorum ama onların enerjisini, heyecanını ve o günkü hüzünlerini seslerinin tonundan, nefes alışlarından hissedebiliyorum. Öğrencilerim de ben de görme engelli olduğumuz için aramızda güçlü bağ olduğunu düşünüyorum. Azimlerini gördükçe enerji ve istekle okula geliyorum."

        - "Öğretmenimiz bize hayatta imkansız diye bir şeyin olmadığını hatırlatıyor"

        Arıcan'ın öğrencilerinden 13 yaşındaki Elif Nur Doğancı, öğretmenini örnek aldığını anlatarak, "Öğretmenimin sınıfa girdiğini duyunca çok heyecanlanıyorum. Bize dersleri daha verimli işlememiz için enerji veriyor, yol gösteriyor. Öğretmenimiz bize hayatta imkansız diye bir şeyin olmadığını hatırlatıyor. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Konya'da eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
        Konya'da eriyen kar suları Göksu Nehri'ni coşturdu
        Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç ögrütüne operasyon: 25 gözaltı
        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu...
        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu...
        Konya'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı
        Konya'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı
        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı
        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı