        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu ziyaret etti

        Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda kaza geçiren bisikletçi Carlos Salgueiro'yu hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:03
        Konya Valisi Akın, bisiklet şampiyonasında kaza geçiren Portekizli sporcuyu ziyaret etti
        Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda kaza geçiren bisikletçi Carlos Salgueiro'yu hastanede ziyaret etti.

        Vali Akın, 25 yaşındaki Portekiz Milli Takım Sporcusu Salgueiro'yu tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Salgueiro'nun, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında geçirdiği kazada kaburga kemiği kırılmış ve akciğerinde sönme meydana gelmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

