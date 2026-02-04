Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        İki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 kurusıkı, balistik yelek, 5 çek ve senet, mühür, bir miktar uyuşturucu ve flash bellek ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerin, "nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamla...
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamla...
        Konyaspor'da, Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti
        Konyaspor'da, Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti
        2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın üçüncü gününün ilk seansı ta...
        2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın üçüncü gününün ilk seansı ta...
        Burdur'daki kazada hayatını kaybeden gence memleketi Konya'da acı veda
        Burdur'daki kazada hayatını kaybeden gence memleketi Konya'da acı veda
        Burdur'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi Konya'da topra...
        Burdur'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi Konya'da topra...
        Konya'da Robot ve Teknoloji Festivali başlıyor
        Konya'da Robot ve Teknoloji Festivali başlıyor