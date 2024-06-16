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        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:20
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        Konya'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde baraj göletine giren çocuk boğuldu.

        Mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan ilçeye geldiği öğrenilen 15 yaşındaki H.Y, 2 arkadaşıyla Kızılöz Mahallesi'ndeki Kızılöz Baraj Göleti'ne girdi.

        H.Y. bir süre sonra gözden kaybolunca arkadaşları durumu çevredekilere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

        Ekipler bir süre sonra H.Y'nin cansız bedenini gölden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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