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        Beyşehir'de Uluslararası Beyşehir Göl Festivali'nde sahne alacak ünlü sanatçılar belli oldu

        Beyşehir'de bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser programlarında sahne alacak ünlü sanatçılar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:08
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        Beyşehir'de Uluslararası Beyşehir Göl Festivali'nde sahne alacak ünlü sanatçılar belli oldu
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        Beyşehir'de bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konser programlarında sahne alacak ünlü sanatçılar belli oldu.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından bu yıl 5 gün olarak düzenlenecek ve tarihleri belli olan festival çerçevesinde gerçekleştirilecek konser programlarında uzun süredir merakla beklenen sahne alacak ünlü sanatçıların isimlerini belirlediklerini belirtti.

        Festivalin tüm hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Bayındır, 24-28 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda Ekin Uzunlar, Özgür Can Çoban, Kolpa, Zara, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne alacağını kaydetti.

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