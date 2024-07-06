Hasta yakınının yaşamdan kopardığı Dr. Ekrem Karakaya, Konya'da anıldı

Konya'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için ölüm yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Konya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, Konya Tabip Odası'nda gerçekleştirilen programda, şiddetin her türlüsüne karşı toplumun tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Hekim olarak yetişmesinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Erayman, "Biz ne kadar konuşursak konuşalım bazen anlaşılmıyor. Aslında bizim yerimize hekimleri yetiştiren aileler konuşursa toplum bir şey anlayabilir diye düşünüyorum. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak öğretmene, okumuş insana, kadına şiddet dahil hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz. Türk hekimliğinin birçok problemi var ama öncelikli problemimizin bu olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki biz de biliyoruz sağlık hizmeti alan vatandaşların yüzde 95'i iyi niyetli. Bize teşekkür ve dua ediyorlar. Bizzat bunu görüyoruz ama tam rakamlar belli olmasa da iyi niyetli olmayan bir grup olduğunu da biliyoruz. Hep birlikte bu grubun iyiye evrilmesinin yollarını bulmak zorundayız." diye konuştu.