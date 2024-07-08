Konya'da Togg kullanıcıları buluştu
Konya'da Togg kullanıcıları bir araya geldi.
Konya'da Togg kullanıcıları bir araya geldi.
Konya TOGG Kullanıcıları Platformu üyeleri, Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde buluştu.
Platform Sözcüsü Ali Koç, Togg'un Konya'da mobil servis hizmeti vereceğini, kısa süre içinde Konya'ya kalıcı bir servisin açılacağını dile getirdi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de Togg'un Türk halkının hayallerini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Geleneksel Konya pilavı ikram edilen etkinlikte, araç aksesuarlarının stantları da yer aldı.
Programa, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.