Beyşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Beyşehir ilçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'nce Eşrefoğlu Camisi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız insanlık tarihinde sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu Muharrem ayına ve bu mübarek ayda vuku bulup yüreklerde derin yaralar açan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu ehl-i beyt-i Mustafa'dan 70 kişinin Kerbela'da şehadet şerbetini içtikleri elim hadiseye kayıtsız kalmamakta ve her yıl Hicri 10 Muharrem'de ülke sathında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Eşrefoğlu Camiinde namaz sonrası aşure ikramı gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı Beyşehir Öğretmen evine teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.