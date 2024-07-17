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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:57
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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, sosyal medya üzerinden sanal bahisle zengin etme vaadiyle dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını işlediği iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, mağdurlardan elde edilen 8 milyon 92 bin 978 liranın kripto borsasına aktarıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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