Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden sanal bahisle zengin etme vaadiyle dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını işlediği iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, para sayma makinesi, bir miktar nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.