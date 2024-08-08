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        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Kasımpaşa maçı açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:16 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:16
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        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'dan Kasımpaşa maçı açıklaması:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.

        Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Çamdalı, "1 Temmuz'da başlayan hazırlık dönemi, Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Kamplar zaman zaman yorucu geçiyor. Ancak bu hazırlık dönemi olmadan da sezona hazırlanamıyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirdik." diye konuştu.

        Çamdalı, hazırlık sürecinde takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu, bugün itibarıyla 11. ve 12. transferleri gerçekleştiren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

        Yeni transferlerle, tamamen yeni bir sayfa açtıklarına değinen Çamdalı, şunları kaydetti:

        "Adaptasyon süreci kolay değil. Ancak hazırlık maçlarıyla iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Güzel ve karakterli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum Umarım bunun meyvesini sezon içerisinde alırız. Kasımpaşa deplasmanında ilk maçımıza çıkacağız. İnşallah oradan istediğimizi alıp mutlu bir şekilde döner ve sonraki maça hazırlanırız."

        - Umut Nayir: "Umarım gol krallığı nasip olur"

        Yeni transferlerden Umut Nayir ise yoğun bir kamp sürecinden geçtikten sonra Konyaspor'a dahil olduğunu, alışma sıkıntısı çekmeden iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

        Forvet oyuncularından beklentinin yüksek olduğunu anlatan Nayir, "Burada benim veya diğer arkadaşlarımın iyi olması kulüp için önemli. Amacımız birbirimizi iterek takıma fayda vermek. Umarım hazırlıklarımızın karşılığını cumartesi günü Kasımpaşa maçında alırız." dedi.

        Nayir, hedefinin kişisel rekorlarını geliştirmek olduğunu aktardı.

        Ligde attığı 18 golü geçmek istediğini dile getiren Nayir, "Hiçbir zaman hedefi düşük tutan biri değilim. Umarım gol krallığı nasip olur. Yeniden milli takım formasıyla, Konyaspor camiasından giden biri olarak gurur yaşarım." şeklinde konuştu.

        - Antrenman

        Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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