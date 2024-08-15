Konya'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Beyşehir Gölü kıyısındaki Söğütlü Park Mevkisinde yürüyen M.A. (20) henüz bilinmeyen bir nedenle E.G. (18) tarafından bıçaklandı.
Ağır yaralanan M.A, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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