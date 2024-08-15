Konya'da bıçaklanan genç ağır yaralandı

Ağır yaralanan M.A, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Söğütlü Park Mevkisinde yürüyen M.A. (20) henüz bilinmeyen bir nedenle E.G. (18) tarafından bıçaklandı.

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