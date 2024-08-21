Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda bayrak değişimi
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda görev değişimi yaşandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda görev değişimi yaşandı.
Okulun 4 yıldır müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Görevlisi Arif Behiç Özcan kendi isteğiyle yönetimden affını istedi.
Rektörlük tarafından talebi kabul edilen Özcan'ın yerine Dr. Öğretim Üyesi Cemal Akyol atandı.
Akyol yeni görevine bugün devralırken, eski müdür Özcan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birine üst yönetici geçti.
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