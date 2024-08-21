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        Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda bayrak değişimi

        Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda görev değişimi yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:46
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        Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda bayrak değişimi
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu'nda görev değişimi yaşandı.

        Okulun 4 yıldır müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Görevlisi Arif Behiç Özcan kendi isteğiyle yönetimden affını istedi.

        Rektörlük tarafından talebi kabul edilen Özcan'ın yerine Dr. Öğretim Üyesi Cemal Akyol atandı.

        Akyol yeni görevine bugün devralırken, eski müdür Özcan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birine üst yönetici geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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