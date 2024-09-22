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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:12
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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Konya - Seydişehir kara yolunda O.G. (37) idaresindeki 42 FBH 46 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.G. (37) ile araçta bulunan A.C. (27), Mustafa S. (40) ve S.T (36) ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa S. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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