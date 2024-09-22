Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü O.G. (37) ile araçta bulunan A.C. (27), Mustafa S. (40) ve S.T (36) ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya - Seydişehir kara yolunda O.G. (37) idaresindeki 42 FBH 46 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı.

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