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        Rüzgardan ipi kopan Türk Bayrağını düzeltmeye çalışan gence teşekkür

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir'de bir okulun penceresinde rüzgardan dolayı ipi kopan Türk Bayrağı'nı düzeltmek için çaba gösteren genci Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Ergun ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:10
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        Rüzgardan ipi kopan Türk Bayrağını düzeltmeye çalışan gence teşekkür
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        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir’de bir okulun penceresinde rüzgardan dolayı ipi kopan Türk Bayrağı'nı düzeltmek için çaba gösteren genci Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Ergun ödüllendirdi.

        Bayrağı tekrar yerine asmaya çalışan çocukların sosyal medyada yayınlanan görüntülerini izleyen Başkan Ustaoğlu, hafta sonu Gökçehüyük Baraj Gölet'inde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde gördüğü öğrenci Hasan Hüseyin Ergun'u ödüllendirdi.

        Herkesten büyük takdir toplayan davranışı nedeniyle adından söz ettiren öğrenci Hasan Hüseyin Ergun, "Bayrağın ipinin koptuğunu görünce çok huzursuz olduk yere düşecek diye. Bayrağı düzeltemedik, ama yine de bir şeyler yapmaya çalıştık." dedi.

        "Türk Bayrağı, bizim kırmızı çizgimizdir." diyen Başkan Ustaoğlu da, "Göklerde şanlı bir şekilde ebediyen dalgalanan bayrağımız, hepimizin ortak noktasıdır. Sevgili kardeşimiz Hasan Hüseyin’in sosyal medyada kameralara yansıyan görüntülerini büyük bir gururla izledim. Böylesi duyarlı bir gençliğimiz olduğu için onur duydum. Hasan Hüseyin’e bu duyarlı hareketinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ettik. Duyarlılığı herkese örnek oldu. Eğitim hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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