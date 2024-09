3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Konya'da düzenlendi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sanayide yeşil dönüşüm süreci ele alındı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde, Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin Türk Sanayisinin Yeşil Dönüşümü oturumunda konuştu.

OSBÜK'ün yeşil dönüşüme büyük önem verdiğini söyleyen Kütükcü, sanayinin yeşil dönüşümünde OSBÜK'ün önemli bir rehber olması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kütükcü, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşüm ülkemizde ağırlığını her an her gün daha çok hissettirerek gelmekte olan ve önümüzdeki dönemde en çok konuşmak zorunda kalacağımız, gündemimizi en çok meşgul edecek alan olarak kendini her gün daha fazla hissettiriyor. Biz de OSBÜK'te öncelikle kurumsal olarak Yeşim Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurduk ve bu merkez sayesinde organize sanayi bölgelerimize rehberlik etmek istiyoruz. Bu merkezimizi üniversite hocalarımızla birlikte bir stratejik plan oluşturarak önümüzdeki dönemi inşa etmek üzere hazırlıyoruz. Kurumsal olarak OSBÜK'te bu çalışmaları yürütüyoruz ama 'Bu çalışmalar bitsin de ondan sonra organize sanayi bölgelerimizde çalışmaya başlayalım' demiyoruz. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerimizde de bu çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor."