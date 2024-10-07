Konya'da çarpıp kaçtığı genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı Konya'da dün otomobili ile çarptığı 17 yaşındaki Cennet Aşık'ın ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:15 facebook

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