21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalık, sanatçının "Free Palestine", "Ya Nabi Salam Alayka", Thank You Allah" ve "Maşaallah" adlı eserlerini coşkuyla dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festival kapsamında Mevlana Meydanı'ndaki Zain'in konserine çok sayıda kişi katıldı.

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